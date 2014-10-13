ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بأسيوط‎

تمكنت مباحث التموين بأسيوط من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط م . ع . م صاحب محل تجاري بشارع القيسارية ببندر ديروط ومقيم بذات الناحية حيث ضبط بالمحل خاصته ( 4 ) علبة من الصفيح مملؤة بزيت الزيتون المستورد مجهول المصدر زنة الواحد 80 جرام بدون اية مستندات دالة علي الحيازة .

و ضبط كمية من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر بالطريق العام ببندر ديروط الذي فر صاحبها هارباً حال مشاهدته للقوات

> ش . ق . س صاحب مطعم أصحاب رسول الله والكائن ببني عدي الوسطي – مركز منفلوط ومقيم بني عدي القبلية .

تم ضبط ( 14 ) كيلو من زيت الطعام بالمطعم معبأة داخل جركن من البلاستيك منتهية الصلاحية منذ عام 2011م وبالفحص الظاهري للزيت بمعرفة اللجنة التموينية تبين ظهور علامات انتهاء الصلاحية من حيث اللون والرائحة .

وش . ع . ع صاحب محل بقالة والكائن ببني عدي الوسطي – مركز منفلوط ومقيم بني عدي القبلية حيث ضبط بالمحل إدارته بسكويت وكيك منتهي الصلاحية.

فى مجال متابعة المحال العامة وقطاع المخابز تم ضبط عدد40 مخالفة لخبز ناقص الوزن وغير صالح للاستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.