محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعا مع القوى السياسية لبحث تشكيل مجلس الحكماء‎

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اجتماعا بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور عدد كبير من أعضاء الائتلافات و الاحزاب السياسية ومجموعة من الشباب والقوى الثورية بالوادى الجديد لبحث تشكيل مجلس الحكماء بعد اعتراض القوى الثورية والائتلافات على تشكيله .

وفى بدايه الاجتماع قال محافظ الوادى الجديد ان الهدف من هذا الاجتماع تصحيح المفاهيم الخاطئة التى دارت حول مفهوم ” مجلس الحكماء ” فى الشارع وكان عدد من النشطاء واعضاء الاحزاب السياسية قد أبدوا استيائهم ورفضهم بعد اختيار عدد من اعضاء مجلس حكماء الوادى الجديد من اعضاء الحزب الوطنى المنحل ،وأكد ان مجلس الحكماء ” ليس له اى صلة من قريب او بعيد بالساحة السياسية او بالمجالس المحلية او بمجلس الشعب ، بل انه مجلس يشبه ” بيت العائلة ” منبثق من المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ويرعاه مجلس الوزراء ويهدف حل المشكلات بين المواطنين والجهات الحكومية وبين الموطنين بعضهم البعض ، كما يهدف الى عرض الموضوعات التى تهم المواطنين وافاق الاستثمار بالمحافظة ،وقام المحافظ بعرض قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم الهيكل الخاص بمجلس الحكماء ،

وقال قدرى عبد العزيز امين حزب المؤتمر ان مسمى المجلس يجب ان يتغير ليتناسب مع الواقع الحالى ، وان ترفع توصية لرئيس مجلس الوزراء ليضم المجلس العمد و المشايخ و الفلاحين وكبار العقلاء بالوادى الجديد بدلا من التنفيذيين ، الذين ضمهم قرار رئيس مجلس الوزراء ، وطالب المحامى اشرف خليل امين عام الحزب الناصرى بالوادى الجديد ، من المحافظ ان يقوم بانشاء مجلس حكماء خاص بالوادى الجديد فقط ولا يتبع لرئاسة الوزراء ،ومن جانبه رفض رئيس جمعية المستثمرين و امين عام الحزب الوطنى المنحل سابقا رمضان حرز الاتهامات التى وجهت له بعودة رموز الحزب الوطنى المنحل الى الساحة السياسية.

وقال إن قرار رئيس الوزراء بأن يكون أحد أعضاء مجلس الحكماء هو رئيس جمعية المستشمرين والتى يرأسها ، هو قرار سيادى وليس له اى علاقة به ،وفى ختام اللقاء أكد المحافظ انه سيقوم برفع كافة التوصيات التى طرحت خلال الاجتماع لرئيس الوزراء ، لاتخاذ اللازم تجاهها ، وتلبية المطالب الشعبية لابناء المحافظة.