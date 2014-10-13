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جائزة نوبل منحت لفريق بحثي مشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا

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جائزة نوبل منحت لفريق بحثي مشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا جائزة نوبل منحت لفريق بحثي مشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا

    سعادة الأستاذ/ تركي السديري حفظه الله

رئيس تحرير صحيفة «الرياض»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 18/12/1435ه الموافق 12/10/2014م، بعنوان: «فريق بحثي من العلوم والتقنية يفوز بجائزة نوبل للفيزياء».

بداية نشكر صحيفة «الرياض» لاهتمامها بنشر المواضيع التي تتناول قضايا العلوم والتقنية وتطورها في المملكة، ونود أن نوضح أن الخبر تضمن عنواناً خاطئاً، يفيد بفوز فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجائزة نوبل.

والحقيقة أن العنوان الذي أورده المحرر غير صحيح، ولا يتفق مع مضمون الخبر والذي ذكر فيه أن الدكتور سوجي ناكامورا أحد أعضاء الفريق البحثي المشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، وليس فريقاً بحثياً من المدينة.

ونود أن نوضح لسعادتكم وللقراء الكرام أن المدينة من خلال اهتمامها بهذا الخبر لتبين الحرص على حسن اختيار العلماء المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وفوز أحدهم بجائزة نوبل للفيزياء هو تأكيد على جودة معايير الاختيار لدى المدينة.

ونعتبر أن الفائدة الأهم في هذا التعاون هو ضم أكثر من 7 طلاب من المبتعثين والمبتعثات السعوديين للدراسة في جامعة سانتا باربرا وفي معامل الدكتور ناكامورا، إلى جانب تسجيل 7 براءات اختراع مناصفة بين المدينة وجامعة سانتا باربرا، وهذا بلا شك سوف يعود بالنفع على باحثي المدينة من خلال عودتهم متسلحين بالمعرفة وأحدث ما توصل إليه العلم في مجالاتهم، آملين أن يسخر كل ذلك لخدمة التنمية والتطوير وبناء معرفي في المملكة.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،

المتحدث الرسمي باسم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

منصور بن سهو العتيبي

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