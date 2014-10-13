وزير الداخلية يوجه بإخلاء طبي لمصابَين من قوة طوارئ جازان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بنقل اثنين من مصابي قوة الطوارئ الخاصة بجازان بطائرة الإخلاء الطبي، وذلك لأن حالتهم الصحية تستوجب نقلهم إلى مستشفيات متخصصة داخل المملكة.

وأوضح قائد قوة الطوارئ الخاصة بجازان العقيد الركن عامر بن علي آل غنوم، أن المصابين تعرضا لحادث مروري أثناء عودتهما من المشاعر المقدسة إلى منطقة جازان بعد إنهاء مهمتهما في خدمة ضيوف الرحمن لحج العام الحالي 1435ه.

وأعرب آل غنوم الذي كان في توديع المصابين أثناء عملية الإخلاء الطبي مساء السبت، بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، عن شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية الذي يقف دائماً عوناً لكل رجال الأمن، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.