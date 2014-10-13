محافظة الزلفي

الزلفي - عبدالرحمن الخضيري

استقبل محافظ الزلفي فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة صباح أمس مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء المجالس المحلية والبلدية بمقر المحافظة حيث تبادلوا التحايا والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد قدم محافظ الزلفي ابن لبدة التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عنهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وسمو وزير الداخلية على نجاح موسم حج هذا العام.