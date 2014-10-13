مجلس أمناء جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه يعلن الفائزين بفروعها الستة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه أن حروب المياه اخطر ما تواجهه الدول كافة وشخصيا متخوف من حروب المياه أكثر من حروب الحدود لان تحكم دول بمصادر المياه لابد أن يكون هناك تدخل للأمم المتحدة حول هذا الأمر.

وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه أن المملكة من أفقر دول الشرق الأوسط بالمياه ولابد من تنمية مصادر المياه وان الجائزة لديها 6 أفرع وتحرص على جائزة الإبداع كما أن البحوث المقدمة يستفيد منها الجميع. وذلك ردا على سؤال "الرياض" مضيفا لم يتم حجب أي من الجوائز المعتمدة في أفرعها الستة.

وقال إن عدد المتقدمين للجائزة 186 مرشحاً من 47 دولة حول العالم وكان من ضمنها جامعات ومؤسسات علمية وبحثية مرموقة. وإن هذا الأمر جاء بسب نزاهتها وطبيعتها الإنسانية وهناك تطور نوعي متسارع في إعداد المترشحين والأسماء الفائزة هم نخبة من العلماء استطاعوا أن يضعوا بصمة في عالم المياه.

وتحدث سموه في كلمة بعد ترؤسه لانعقاد مجلس الجائزة والذي أطلع المجلس في جدول أعماله على موجز عن أعمال الدورة السادسة وأقر أسماء الفائزين فيها بناءً على توصيات لجان الاختيار والمحكمين قائلا كلنا يدرك بأن الماء هو عنصر الحياة الأغلى وإن النمو السريع في الطلب على الموارد المائية محدودة المصادر يحتم علينا العمل لمواجهة هذا العجز المائي الذي أصبحت تعاني منه دول العالم الغني منها والفقير ويقتضي ذلك تجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب وهذا لايتحقق إلا بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المتاحة وإضافة موارد مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية هذه الإضافة تتطلب إجراء بحوث علمية جدية إبداعية غير عادية قابلة للتطبيق بأقل التكاليف.

خالد بن سلطان: حروب المياه أخطر من حروب الحدود ولم يتم حجب أيّ من الجوائز

وأضاف قائلا ولهذا يجب التركيز على الإبداع وإيجاد البيئة المناسبة للإبداع حول العالم وتشجيع المبدعين واستثمار جهودهم وتطبيق نتائج إبداعهم والتعريف بهذه الإبداعات بكافة الوسائل ولا بد من التكاتف والتعاون والتكامل لتعظيم الاستفادة منها على مستوى العالم ومن هذا المنطلق فقد أسس الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه لتقدير جهود وبحوث العلماء والمبدعين والمؤسسات العلمية في مجال المياه في شتى أنحاء العالم على انجازاتهم المتميزة التي تسهم في إيجاد الحلول العلمية الكفيلة للوصول الى توفير المياه الصالحة للاستعمال والتقليل من ندرتها والمحافظة على استدامتها.

آل الشيخ: العلماء الفائزون يمثلون دول أمريكا وأسبانيا واليونان

الوزير الحصين: تم إيقاف حفر الآبار وتوزيع الأراضي الزراعية والقمح ودراسة وقف زراعة الأعلاف

وقال سموه لقد استعرضنا في الاجتماع عمل لجان التحكيم وتوصيات لجان الاختيار وإقرار الفائزين وهم من أمريكا واسبانيا واليونان استطاعوا أن يضعوا بصمتهم بقوة في سجل الإبداع العلمي في عالم المياه فكانت إنجازاتهم كشوفاً جديدة تنير الطريق.

ولا يفوتني التقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على جهودهم ومواقفهم الإنسانية النبيلة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لما فيه خير المملكة وخير البشرية في جميع أنحاء العالم.

وبعد ذلك أعلن أمين عام الجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ الفائزين في محاورها حيث فاز بجائزة الإبداع وقيمتها مليون ريال فريقان من العلماء هم فريق الدكتور اريك ف والدكتور جوستن شفيلد من جامعة برنستون في أمريكا وفريق الدكتور كريستين لارسون من جامعة كولورادو في أمريكا.

وفيما يخص الجوائز التخصصية وقيمتها 500 ألف ريال فقد فاز بجائزة المياه السطحية الدكتور لاري ميز من جامعه أريزونا، وجائزة المياه الجوفية الدكتور هيسوس كريرا رامرز من معهد التقييم البيئي وأبحاث المياه ببرشلونة أسبانيا، وجائزة الموارد المائية البديلة الدكتور بوليكاربوس فلارس من المركز الوطني للبحوث العلمية في اليونان، وجائزة إدارة الموارد المائية وحمايتها وليام ييه من جامعة كاليفورنيا

وأوضح أن حفل منح الجائزة سيقام في الأول من ديسمبر المقبل بالرياض برعاية سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز وفي اليوم التالي سيكون حفل افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للموارد المائية والبيئية الجافة التي تنظمه جامعه الملك سعود.

الوزير الحصين إيقاف حفر الآبار وتوزيع الأراضي الزراعية والقمح ودراسة وقف زراعة الأعلاف:

من جانبه أكد وزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله الحصين أن ترشيد المياه واجب اقتصادي وديني وأنها قامت بتوزيع أدوات الترشيد المياه لأكثر من 3 ملايين منزل وهي توفر 40% من المياه وان الزراعة تستهلك 16 بليون متر مكعب وان المملكة تستهلك سنويا 20 بليون متر مكعب. وقال بان تم إيقاف حفر الآبار وتوزيع الأراضي الزراعية وان هناك عقوبات كثيرة طبقت على من قام بحفر الآبار ويلزم بردم البئر. وانه سيتم إيصال المياه لحفر الباطن والنعيريه من خط رأس الخير خلال العام القادم وان الموسم الحالي سيكون الأخير لزراعة القمح وكذلك دراسة لوقف زراعة الأعلاف. وان هناك سدود كبيرة تلعب دوراً رئيسياً في محافظات عديدة مثل الباحة وجازان وعسير.