‏‫ قرعة علنية لعدد 285 مضارًا على أراضي المراشدة بقنا

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إجراء القرعة العلنية للمتضررين من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بحضور الدكتور سمير عبدالظاهر رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة نائبا عن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واللواء سعيد محمد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمهندس محمد عبدالحليم عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمهندس سامي كمال رزق الله مراقب عام التنمية بمحافظات ( أسيوط – سوهاج قنا) .

وأبدى محافظ قنا سعادته بإجراء القرعة لتسليم عقود المرحلة الأولي والمستفيد منها 285 مضارًا من أبناء المحافظة على مساحة 1250 فدان بناحية المراشدة تعويضا للمضارين من قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر رقم 96 لسنة 1992.

وتابع أن ذلك يأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى استصلاح 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية فدان مشيرًا إلى ان المحافظة قامت بإجراء دراسات لاستصلاح الأراضي الصحراوية بغرب النيل التي تمتد من مدينة قنا وحتى مدينة أبوتشت وتبلغ مساحتها 175 ألف فدان وتتميز هذه المساحة بالكثير من المميزات كالقرب من النيل وكذلك استصلاح 21 ألف فدان بوادى اللقيطة و150 ألف فدان بوادي قنا مشيرا إلى أن مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح بمختلف مراكز المحافظة بلغت 797500 فدان كما تقوم المحافظة بتأهيل 500 فدان بقرية الأمل بوادي اللقيطة لتوزيعها على شباب الخرجين .

وأوضح الهجان أن محافظة قنا تسعي لتوسيع الرقعة الزراعية والخروج من الوادي الضيق وزيادة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق فرص لتشغيل الشباب للحد من البطالة .