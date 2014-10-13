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محافظ قنا يقيل المسؤولين عن العملية التعليمية بقرية القناوية

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محافظ قنا يقيل المسؤولين عن العملية التعليمية بقرية القناوية محافظ قنا يقيل المسؤولين عن العملية التعليمية بقرية القناوية

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إقالة كلا من مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي ومدير مدرسة قناوية نجع حمادي الابتدائية المشتركة ورئيس قرية القناوية بنجع حمادي بسبب سوء حالة المدرسة ومرافقها والخدمات المقدمة لطلاب المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا للمدرسة استجابة لشكاوى المواطنين من تدهور الأوضاع داخل المدرسة وسوء حالة النظافة حول المدرسة يرافقه عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والمهندس محمد منتصر رئيس مركز ومدينة نجع حمادى.

وأكد «الهجان» أنه لا مكان لمقصر في الجهاز الإداري للمحافظة، وأنه سيتم تحويل أي مسؤول مقصر في عمله للتحقيق وإقالته من منصبه فورا وذلك من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وحرصا على مستقبل تعليمي أفضل لأبنائنا.

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