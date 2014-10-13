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عبدالعزيز بن عبدالله مشاركة المملكة ضمن حرصها على فلسطين وشعبها

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عبدالعزيز بن عبدالله مشاركة المملكة ضمن حرصها على فلسطين وشعبها عبدالعزيز بن عبدالله مشاركة المملكة ضمن حرصها على فلسطين وشعبها

    أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية أهمية انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة في هذا التوقيت، معرباً عن شكره وتقديره لحكومة وشعب على استضافة هذا المؤتمر الدولي.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء : "إن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصها على دولة فلسطين وشعبها والأراضي الفلسطينية"، معبراً عن أمله في نجاح المؤتمر، وأن يؤتي ثماره المتوقعه.

وأوضح سمو نائب وزير الخارجية أن افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية مصر العربية للمؤتمر يعطيه دعماً قوياً بما ينعكس ايجابياً على فلسطين وشعبها.

ووصل الأمير عبدالعزيز بن عبدالله في وقت سابق إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المؤتمر .

وكان في استقبال سموه بمطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان وعدد من أعضاء السفارة.

الى ذلك التقى سمو نائب وزير الخارجية، بالقاهرة أمس وزير الخارجية النرويجي بورج برينده وذلك على هامش أعمال المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة والنرويج في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

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