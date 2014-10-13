“موراليس” يفوز بولاية رئاسية ثالثة في بوليفيا بـ 60% من الأصوات

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد فوزه في بولاية رئاسية ثالثة، وبالتالي سيقود البلاد لمدة 5 سنوات أخرى.

وكانت استطلاعات الرأي للناخبين بعد خروجهم من مكاتب الاقتراع قد أظهرت أن موراليس سيفوز بأغلبية مريحة، حيث أعطته الاستطلاعات أكثر من 60 في المائة.

وحسب نتائج معهدي موري وايبسوس، فإن الرئيس اليساري فاز في الانتخابات بأغلبية كبيرة في مقاطعات البلاد، باستثناء مقاطعة بيني شمال شرقي بوليفي، التي ذهبت لخصمه مرشح حزب الاتحاد الديموقراطي صمويل دوريا ميدينا.

وبالمقابل صوتت مقاطعة سانتا كروز، التي كانت لفترة طويلة معقلاً للمعارضة ومن أكثر المقاطعات ازدهاراً في البلاد، لصالح إيفو موراليس بأغلبية 49% من الأصوات مقابل 38% لخصمه ميدينا.

وفور إعلان النتائج، تهافت آلاف المؤيدين للرئيس موراليس إلى ساحة موريللو في لاباز حيث مقر القصر الجمهوري.

وحصل حزب موراليس أيضاً على 111 نائباً من أصل 130 في مجلس النواب، و25 من أصل 36 مقعداً في مجلس الشيوخ.