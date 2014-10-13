فيديو.. «أديب» للسيسي: فين البرلمان أنت نسيتنا..«الوطني والجماعات» هيكسبوا

أبدى الإعلامي عمرو أديب، تعجبه من عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن، موجهًا حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «فين البرلمان يا ريس أنت نسيتنا ولا إيه، فيه حاجة معصلجة عندكم قولنا نساعد، لو مش عارفين تقسموا الدوائر أقسمهالكم أنا، فيه شئ غريب».

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «أنا كحزب أنزل إمتى، واللي هيكسب الجاهز طبعًا، الحزب الوطني والجماعات الدينية لأن عندهم الفيشة».

وتابع: «أنا بحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تأخير قانون الانتخابات، وأي تأخير في البرلمان هي مسؤولية عبدالفتاح السيسي، وإذا كان الموضوع هيتأخر فمن حق الشعب كله أن يعلم السبب، البلد الوحيدة في العالم اللي فيها دستور ومفيهاش برلمان».