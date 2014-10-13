أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. «أديب» للسيسي: فين البرلمان أنت نسيتنا..«الوطني والجماعات» هيكسبوا

  • مصر
  • 7
Google+ Print
فيديو.. «أديب» للسيسي: فين البرلمان أنت نسيتنا..«الوطني والجماعات» هيكسبوا فيديو.. «أديب» للسيسي: فين البرلمان أنت نسيتنا..«الوطني والجماعات» هيكسبوا

أبدى الإعلامي عمرو أديب، تعجبه من عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن، موجهًا حديثه للرئيس عبدالفتاح ، قائلًا: «فين البرلمان يا ريس أنت نسيتنا ولا إيه، فيه حاجة معصلجة عندكم قولنا نساعد، لو مش عارفين تقسموا الدوائر أقسمهالكم أنا، فيه شئ غريب».

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «أنا كحزب أنزل إمتى، واللي هيكسب الجاهز طبعًا، الحزب الوطني والجماعات الدينية لأن عندهم الفيشة».

وتابع: «أنا بحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تأخير قانون الانتخابات، وأي تأخير في البرلمان هي مسؤولية عبدالفتاح السيسي، وإذا كان الموضوع هيتأخر فمن حق الشعب كله أن يعلم السبب، البلد الوحيدة في العالم اللي فيها دستور ومفيهاش برلمان».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»