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وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان هاتفيا مخاطر «داعش» على المنطقة

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وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان هاتفيا مخاطر «داعش» على المنطقة وزيرا الدفاع الأمريكي والتركي يبحثان هاتفيا مخاطر «داعش» على المنطقة

أجرى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، اتصالا هاتفيا، الأحد، بنظيره التركي عصمت يلماظ، ناقشا خلاله المخاطر التي يمثلها تنظيم «داعش» على المنطقة، وكذلك الوضع الأمني في العراق وسوريا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن «هاجل» أبدى ترحيبه باستعداد تركيا للمساهمة في جهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش»، بما في ذلك تدريب أفراد المعارضة السورية.

وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على الحاجة لمواصلة تبني توجه استراتيجي شامل لمواجهة تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي، كما أكد الوزيران على أن النظام السوري زاد من تفاقم الأزمة الراهنة عبر تبنيه ما وصفوهما بـ «الأساليب الوحشية».

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