اليوم.. بدء فعاليات مهرجان الإعلام الإقليمى الأول بمدن القناة وسيناء

تبدأ فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، فعاليات المهرجان الإعلامى الأول بمدن القناة بمكتبة مصر العامة، والذى ينظمه المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع نقابة الإعلاميين بحضور المستشار حمدى نوارة، رئيس المجلس والدكتور هانى عمارة نقيب الإعلاميين، والدكتورة كريمة الجزيرى، الأمين العام للمجلس وتامر الجندى المنسق العام للمجلس وعدد من رموز الإعلام المصرى والشخصيات العامة.

وقال نائل نبيل، المنسق العام للمهرجان، إن هذا المهرجان هو الأول من نوعه الذى سوف يختص بالإعلام الإقليمى من حيث الاهتمام بمناقشة أهم مشكلاته بالتعاون مع نقابة الإعلاميين والمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان.

وأشار تامر الجندى، مدير المهرجان، إلى أنه سيتم تكريم بعض الإعلاميين المتميزين من الذين كان لهم دور فى الدفاع عن الحقوق والحريات على مستوى مدن القناة وسيناء والشرقية لعام 2012-2013 أما على مستوى الجمهورية فسيتم تكريم الإعلامى وائل الإبراشى كأفضل مذيع للدفاع عن الحقوق والحريات قبل وبعد الثورة.

وأضاف أن من ضمن أهم فعاليات المهرجان، عمل مسابقة تنافسية بين الإعلاميين وفق أسس علمية وأكاديمية للحصول على جوائز المهرجان، وأكد أن المهرجان سوف يكرم إلهام شاهين لتمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات الإبداعية كفنانة، كما يكرم المهرجان اسم الراحل المفكر فرج فودة وشهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف كشخصيتى هذا العام بالمهرجان فى الدفاع عن كلمة الحق.