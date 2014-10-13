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4 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة تحل أزمة الشرب في الخرمة

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4 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة تحل أزمة الشرب في الخرمة 4 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة تحل أزمة الشرب في الخرمة
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النغيمش

الخرمة - فالح الشراخ

    بعد معاناة استمرت لسنوات مع أزمة مياه الشرب في محافظة الخرمة إثر نضوب الآبار الجوفية بدأ فرع وزارة المياه في الخرمة في الإشراف على توزيع المياه المحلاة على المواطنين والتي وصلت للمحافظة عبر الأنابيب الناقلة من محطة الشعيبة مرورا بالطائف ومحافظة تربة حيث يتم حاليا ضخ ما يقارب 4000 متر مكعب يوميا ويتم إيصال المياه للمواطنين في وسط المحافظة والقرى والهجر التابعة لها عبر ناقلات المياة والتي يتم تعبئتها من الأشياب المتواجدة في وسط الخرمة ومركز الغريف المهندس عبدالله النغيمش مدير فرع المياه بمحافظة الخرمة أشار الى أنه يتم تغطية احتياج المواطنين من المياة بشكل يومي مما ساهم بشكل كبير في انفراج ازمة مياه الشرب التي كانت تكلف المواطنين مبالغ عالية. وقال إن هذا المشروع الحيوي لقي اهتماما ومتابعة من قبل الوزارة والمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة حتى تم تشغيله وبلغت تكلفة الخطوط الناقلة من الخيالة الى الخرمة 130 مليون ريال ويجري العمل حاليا على دراسة وتصميم شبكات مياه وصرف صحي وخزانات علوية ومحطة معالجة شاملة تخدم مركز المحافظة والقرى والهجر التابعة لها وعبر المهندس النغيمش باسمه وباسم أهالي الخرمة عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إيصال المياه المحلاة للمواطنين وأهاب بالمواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتقيد بالتنظيم المتبع في مواقع التوزيع وقال أبواب الفرع مفتوحة للمواطنين ونتقبل الاقتراحات والنقد الإيجابي. هذا وقد عبر مواطنو المحافظة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته بكل ما يلامس احتياجات المواطن في كل شبر من هذه البلاد الغالية وطالب المواطن عبدالله السبيعي بزيادة أعداد مضخات المياه والأشياب في المحافظة لسد احتياج القرى البعيدة.

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