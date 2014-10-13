وزير الحج يتفقد مدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

جدة - صالح الرويس

قام وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار مساء أمس الأول"السبت" بجولة تفقدية على مدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف. وشملت جولة معاليه مواقف حافلات النقابة العامة للسيارات مستمعاً إلى شرح مفصل عن منطقة مواقف الحافلات والإيجابيات والسلبيات الموجودة من رئيس النقابة اللواء متقاعد أحمد بن عبدالله سمباوة. كما تفقد معاليه منطقة فرز الحجاج بالمدينة مستمعاً إلى شرح مفصل عن أهمية المنطقة من مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبدالحميد بن حماد أبا العري وعدد من منسوبي وزارة الحج، ثم تفقد صالة كبار الزوار مطلعاً على الخدمات المقدمة خلالها للحجاج. عقب ذلك قام وزير الحج يرافقه عدد من المسؤولين بجولة على مجمع صالات الركاب متابعاً آلية العمل فيه، ليواصل جولته في منطقة المغادرة للحجاج مستمعاً إلى عدد من حجاج دولة إندونيسيا الذين أشادوا بالخدمات المقدمة إليهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد انقضاء نسكهم متمنياً لهم سفراً سعيداً وحجاً مقبولاً إن شاء الله. بعد ذلك قام معاليه بزيارة مكتب الوكلاء الموحد مطلعاً على الإجراءات المتبعة من قبله لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن. ونوه الدكتور حجار في ختام جولته بالمجهودات المبذولة من مختلف الجهات لتسهيل مهام مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم بكل راحة ويسر بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام. وأبرز في هذا الصدد دور وزارة الحج في تخفيض الضغط على المطار من خلال مراكز التفويج في كل من مكة المكرمة والمطار لتخفيف العبء على صالات الحجاج وانخفاض فترة جلوس الحجاج في المطار داعياً بالتوفيق للجميع في أداء مهامهم من أجل هذه الرسالة التي شرف الله بها المملكة على مر الأزمنة.