نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمقر الوزارة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، والوكلاء المساعدين ومديري العموم.

وقد استقبل الدكتور السدحان منسوبي الوزارة وفي مقدمتهم الوكلاء المساعدون ومديرو العموم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام. وقد قدم الجميع التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في جو تسوده الحميمية ويعطره الإخاء ويفعمه الود والدعاء بقبول الأعمال الصالحة مما أضفى على الحفل جواً من المحبة والتآخي بهذه المناسبة المباركة.

هذا وتأتي إقامة هذا الاحتفال من "الشؤون الاجتماعية" بهدف تقوية الروابط الاجتماعية، وزيادة الانتماء، وتطبيقًا عمليًّا للتواصل المفتوح بين منسوبي الوزارة وقيادتها.