قاتلة ابن شقيق زوجها بالأقصر تمثل جريمتها أمام النيابة العامة

مثلت المتهمة بقتل ابن شقيق زوجها بمنطقة الكرنك وسط الأقصر الجريمة أمام النيابة العامة التي انتقلت إلي موقع الحادث وسط إجراءات امنية مشددة.

وقامت المتهمة بتمثيل الواقعة بالتفصيل أمام وكيل النيابة عبد الله عبد القادر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

كان اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الأقصر، قد تلقي اخطارا من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث الجنائية الأربعاء الماضي بورود بلاغ الي قسم شرطة الأقصر يفيد باختفاء الطفل خالد النوبي شحات 3 سنوات، مقيم الكرنك القديم .

وفي صباح يوم الجمعة عثر الأهالي علي جثة الطفل ملقاه داخل منزل مهجور مجاور لمنزل الأسرة بمنطقة الكرنك وأخطرت مباحث قسم الأقصر لكشف غموض الواقعة .

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم الطفل المجنى عليه وتدعي سماح .ا .م. ا 28 سنة ربة منزل للانتقام من والدته بسبب اهتمام جميع أفراد العائلة بها وتقديرها ومعاملتها معاملة حسنة ما أثار غيرتها؛ فاستدرجت الطفل إلي منزل مهجور مجاور لمنزل الأسرة وكتمت انفاسه بقطعة من القماش حتى قضت عليه ثم وضعت فوق جثته سرير من الجريد حتى لا يراه أحد ثم شاركت الأهل في رحلة البحث عن الطفل.