دراسة تحذر من ابتلاع الأطفال لمياه حمامات السباحة الملوثة بالجراثيم

حذر مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى فى أحدث تقاريره، من مخاطر ابتلاع الأطفال لمياه حمامات السباحة لاحتوائها على كميات كبيرة من الجراثيم والبكتيريا الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة وتشكل أبلغ الضرر على صحتهم.

وكشفت الأبحاث التى أجراها المركز احتواء هذه المياه على نسبة عالية من بكتيريا "إيه.كولى" الموجبة فى الفلاتر الخاصة بتنقية مياه هذه الحمامات، ما يعنى سوء عملية التنقية وخلوها من الاشتراطات الصحية.

كما اشترط التقرير الأمريكى على ضرورة اتباع ضوابط صحية فى مقدمتها عدم نزول حمام السباحة حال معاناة الطفل من الإسهال، بالإضافة إلى ضرورة الاستحمام بالصابون مع غسل اليدين بعناية لضمان التخلص من البكتيريا.

وأكد التقرير ضرورة أخذ الطفل إلى دورة المياه لقضاء حاجته كل ستين دقيقة، أو تغيير حفاضات الرضع حال نزولهم حمامات السباحة كل ثلاثين دقيقة.