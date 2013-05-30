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دراسة طبية: كثرة الجلوس قد تقصر العمر

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دراسة طبية: كثرة الجلوس قد تقصر العمر دراسة طبية: كثرة الجلوس قد تقصر العمر

حذرت دراسة طبية من أن الجلوس لفترات وساعات طويلة، سواء بدوافع الكسل أو بسبب مزاولة عمل مكتبى يؤثر سلبا على صحة الإنسان ويعد من أهم العوامل المساهمة فى تقصير العمر الافتراضى له.

وكشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمليون إلى الجلوس لأكثر من 11 ساعة يوميا يصبحون أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص الذين تقل ساعات جلوسهم عن أربع ساعات.

وشدد الباحثون على أهمية المشى اليومية أو الذهاب إلى صالات الرياضة للتغلب على الآثار السلبية والخطيرة للجلوس لساعات طويلة، موضحين أنه يجب تقليل ساعات جلوس الإنسان سواء فى العمل أو المنزل، أو حتى عندما يظل الإنسان حبيسا سيارته بسبب الازدحام المرورى عن طريق الوقوف أو زيادة معدلات رياضة المشى.

وتنصح الأبحاث بضرورة مزاولة رياضة المشى لنحو ثلاثين دقيقة يوميا على الأقل لتلافى الآثار السلبية الناجمة عن زيادة المخاطر الصحية الناجمة عن كثرة الجلوس لساعات طويلة.

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مصر 365

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