بالصور..مدير أمن بورسعيد يودع فوج سياحى بعد عودته من القاهرة

تواجد اللواء إسماعيل عز الدين – مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بمنطقة ديليسبس أثناء عودة الأفواج السياحية لإستقلال باخرتهم السياحية عقب قيام مجموعة منهم بجولات حرة بمدينة بورسعيد وقيام البعض الآخر برحلات سريعة للقاهرة .

كانت الباخرة روتردام Rotterdam قد رست بميناء بورسعيد و قاد اللواء اسماعيل عز الدين الاشراف بنفسه علي تأمين السياح حتي دخولهم الباخرة، وحيا مدير الأمن السياح و داعبهم بضرورة الحضور الأسبوع القادم لاقمة حفل استقبال ثان لهم .

وكان السائحون قد زاروا أهرامات الجيزة و المتحف الفرعوني وتنقلوا بين ربوع القاهرة للاستمتاع بأثار مصر القديمة.

و قد غادت الباخرة ميناء بورسعيد في العاشرة مساءًا في طريقها لاستكمال رحلتها إلي موانئ اوروبا.