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ضبط 170 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

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ضبط 170 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية ضبط 170 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

أرشيفية

تمكنت مباحث بالدقهلية من ضبط 170 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة التموين بشن حملة أسفـرت جهودهـا عن ضبط عدد 2 برميل بلاستيك معبأة بالبنزين 80 بكمية قدرها 170 لتر داخل محل لتغير زيوت التوك توك بناحية مدخل قرية كفر البرامون مركز المنصورة فر مالكها هاربا وقت الضبط بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950والقرار الوزارى رقم 102 ، 103 لسنة 2011

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