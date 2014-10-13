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وكيل المخابرات الأسبق: العالم عرف قدر مصر بعد مؤتمر “إعادة إعمار غزة”

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وكيل المخابرات الأسبق: العالم عرف قدر مصر بعد مؤتمر “إعادة إعمار غزة” وكيل المخابرات الأسبق: العالم عرف قدر مصر بعد مؤتمر “إعادة إعمار غزة”

اللواء محسن النعماني

قال اللواء محسن النعماني، وكيل المخابرات الأسبق، والمسئول عن الملف الفلسطيني، إن تعمل طبقًا لرؤية استراتيجية لحماية الأمن الإقليمي، وذلك عن طريق تحريك القضايا التي تحدث ثغرات في أمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مضيفًا خلال حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج “بصراحة”، على قناة “التحرير” الفضائية، إن القضية الفلسطينية ، هي الوحيدة في العالم التي تعاني من الظلم الاستيطاني، ومنع المواطنين من العودة لبلادهم.

وأوضح النعماني، أن الهدنة التي توصلت إليها مصر، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في أغسطس الماضي، مهدت لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة، بحضور 50 دولة و20 منظمة إقليمية، وهو ما يجعل القضية حية، وكأن العالم يقول لمصر “نحن نعرف قدرك”، وشدد النعماني على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وأن تكون السلطة الفلسطينية هي المعبرة عنهم، لأن العالم لا يفهم لغة التعامل مع التنظيمات.

وأضاف النعماني، أن مصر بعد 30 يونيو، أصبحت تأخذ المبادرة، وليست رد فعل لتصرفات إسرائيل، مشيرًا إلى بعض الأخطاء التي ترتكبها الفصائل الفلسطينية، والتي تشكل في رأيه ذريعة لإسرائيل لشن عدوانها على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنه إذا صدقت نوايا حماس في الالتزام بتوحيد الكلمة، والعمل مع السلطة الفلسطينية، عندها سيصبح موقف المفاوض الفلسطيني قوي، وتابع بأن حماس لا تخلوا من العقلاء، الذين سينجحوا في كبح جماح من يخرج عن النص.

وعن الدور القطري في المنطقة، قال النعماني، إنه يتمنى أن تعود قطر إلى الحظيرة العربية، قائلًا: “اللي يتشطر أوي يبقى غبي”، مضيفًا أنه على قطر أن تتوقف عن اتباع ثقافة قناة الجزيرة، وأن تعمل من أجل الأمة العربية.

بينما أعلن الدكتور محمد مصطفى، وزير الاقتصاد الفلسطيني، في اتصال هاتفي مع برنامج “بصراحة” أن إنفاق الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال المؤتمر، سيتم في أربعة قطاعات، وهي 700 مليون دولار للقطاع الاجتماعي، والذي يتضمن الصحة والتعلم والإعانات الاجتماعية، كما سيتم إنفاق 1.9 مليا دولار على قطاع البنية التحتية، والتي تضررت بشكل كبير خلال العدوان، أما الزراعة، والتجارة، فسيخصص لها 1.20 مليار دولار، وبالتالي سيتبقى 200 مليون دولار، سيتم إنفاقهم على بناء المؤسسات، خاصة قطاع الصحة، والحكم المحلي.

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