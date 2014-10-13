واشنطن: إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية

تمضي الولايات المتحدة قدما في خططها للتوسع في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الرغم من تراجع موجة هجرة الأطفال في إطار حملة أوسع لردع المهاجين غير الشرعيين.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في يونيو الماضي تحت ضغط المعارضين الجمهوريين لوقف الهجرة غير المسبوقة للأطفال هذا العام بالتعهد باعادتهم بسرعة إلى أوطانهم وحماية الحدود مع المكسيك وأميركا الوسطى بشكل أفضل.

وفي إطار شق ثالث من هذه الاستراتيجية جرى إعداد سلسلة من مراكز الاعتقال العائلية بهدوء لاحتجاز عدد من الأطفال وعائلاتهم فيها عوضا عن إطلاق سراحهم ووضعهم تحت المراقبة بانتظار أن تنظرالمحكمة المختصة في ما إذا كان يتعين ترحيلهم أم لا.

وتوجد هذه المراكز التي افتتحت هذا الصيف لاستقبال العائلات مع أطفالها في أرتيزيا بولاية نيومكسيكو وكارنس بولاية تكساس ويتوقع أن يفتتح مركز إضافي في تكساس في الأشهر القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التوسع الكبير في سعة مراكز الاعتقال التي ارتفعت من 90 سريرا فقط في العام الماضي إلى 3700 مع نهاية هذا العام وسط معلومات تظهر أن الهجرة الموسمية انحسرت وانخفض عدد العائلات التي تعبر الحدود إلى 3295 في أغسطس في حين كان 16329 في يونيو.

وقالت متحدثة باسم قوات الأمن التابعة لدائرة الهجرة والجمارك إن “منشآت الاعتقال العائلية ستساعدنا في إعادة هذه العائلات بشكل أكثر دقة وفعالية بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية والدولية في الوقت الذي تردع فيه الآخرين من القيام بهذه الرحلة الخطرة وغير الشرعية إلى الولايات المتحدة.”

من جهتها تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه السياسة الجديدة مضللة بشدة.

وقالت ميشيل برين وهي مديرة برنامج يعنى بحقوق المهاجرين بمفوضية اللاجئات إنه لا يمكن منح الرعاية الكافية في مراكزالاعتقال لعدد من الأطفال بعضهم لا يزالون رضعا أو بدأوا يتعلمون المشي.

ويشير الناشطون الحقوقيون إلى أن الكثير من الأولاد المهاجرين لديهم أسباب محقة لطلب اللجوء والهرب إلى الولايات المتحدة لأنحكوماتهم عاجزة عن حمايتهم من العنف المنزلي والعصابات.

وقال مارشال فيتز الخبير في الهجرة في مركز التطوير الأميريكي الذي تربطه صلات وثيقة بالبيت الأبيض إن مراكز الاعتقال يراد منها عدم تشجيع وصول موجة هجرة جديدة إلى الولايات المتحدة يتوقع البعض أن تبدأ في وقت مبكر من العام المقبل.

وتعتبر الفترة من مارس إلى يونيو- عندما لا يكون الطقس باردا أو حارا بشكل خطر – أشهر الذروة للأطفال الذين يسافرون وحدهم أو برفقة عائلاتهم للقيام برحلة الهجرة إلى الحدود الأمريكية مشيا على الأقدام أو على أسطح القطارات.

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون الخميس “نحن نرى هذا الأمر قادما من جديد وأريد أن أمنعه قبل أن يحصل.”