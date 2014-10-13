ما عُذر «الأستاذ» هذه المرة؟!

دعوت، خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين، من هذا المكان، إلى أن يبادر مثقفونا ورموزنا إلى الكلام مع غيرنا خارج حدودنا، عن مصر ما بعد 30 يونيو 2013، فلا نظل نتكلم مع أنفسنا طول الوقت عما نعرفه، ولا نظل نحاول أن نقنع جمهورنا، هنا، بما هو مقتنع به أصلاً!

وكانت الدعوة على مستويين، أحدهما مستوى الأسماء الكبيرة بيننا، من أمثال الأستاذ هيكل، والدكتور زويل، والدكتور إسماعيل سراج الدين، وطارق حجى، وغيرهم بالطبع كثيرون، ممّن نظن أن لهم وجوداً أو حضوراً من نوع ما، خارج الحدود، وفى الإعلام الغربى، فهؤلاء جميعاً كان الدكتور إبراهيم فوزى، الوزير الأسبق، يشاركنا الرأى فى أنهم مطالبون بالقيام بدور مهم، وعاجل على الجبهة الأخرى هناك فى الولايات المتحدة، بشكل خاص، وفى أوروبا والغرب بوجه عام.

والمستوى الثانى هو مستوى مثقفينا، وفنانينا، وأدبائنا، وكتابنا البارزين، فهؤلاء مطالبون كذلك، من خلال الأستاذ محمد سلماوى، بوصفه رئيساً لاتحاد الكتاب، بأن يقوموا بما يشبه ما قام به مثقفو وأدباء وعلماء الولايات المتحدة وقت غزو العراق، عندما نشروا فى بيان طويل عريض، برأوا فيه أنفسهم، مما كان بوش الابن يمارسه باسمهم من حماقات فى العراق، وفى العالم، وكان بيانهم القوى، الذى لانزال نذكره، تحت عنوان، ليس باسمنا!

ولم أكن أتوقع أن يكون صدى الدعوة واسعاً إلى هذا الحد، فالكاتب الكبير سلماوى قد أرسل رداً مكتوباً سوف أتعرض له، على حدة، غداً إن شاء الله.. أما الذين تحمسوا للدعوة، فيما سواه، فقد كانوا كثيرين، وكانوا من بين رموز عديدة، فى أكثر من مجال، وكان القاسم المشترك الأعظم بينهم جميعاً أننا مقصرون فى حق أنفسنا فى الحديث عما يخصنا مع الغير، وأن علينا أن نتدارك هذا التقصير، وبسرعة.

فالمستشار عدلى حسين، مثلاً، يتفق مع الدكتور عارف الدسوقى، فى أنه إذا كان مهماً أن نتواصل مع الآخرين، خارج مصر، حول أمورنا الداخلية التى يجب أن يفهموها على حقيقتها، لا أن تصل إليهم مشوشة، فالأهم من ذلك أن نختار جيداً أسماء الذين يمكن أن يتصدوا لهذه المهمة، لأنه ثبت، من تجارب سابقة، أن الاختيار كان ولايزال دون المستوى.. وفى تقدير الدكتور محمد أبوالغار أن التفاعل المباشر مع ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عنا، الأسبوع الماضى، قد يكون أفضل بكثير من التفاعل من خلال بيان، أو خطاب يمكن أن يصل الصحيفة منا، ولذلك، فسؤاله الواضح هو: لماذا لا يذهب هيكل، مثلاً إلى هذه الصحيفة فى مقرها، ويعقد لقاء مع هيئة محرريها، ويشرح لهم ما يبدو أنه غائب عنهم حولنا؟!.. ويتطلع الدكتور صبرى الشبراوى إلى الموضوع من زواية تبدو معاكسة، ويرى، ومعه الحق، أن ما يقرب من نصف مقاعد الدرجة الأولى فى مصر للطيران يعود من نيويورك، فارغاً، وأن نسبة الإشغال فى فنادقنا لا تتجاوز 70٪، وأننا يمكن أن نستغل هذه، وتلك، فى استقدام عدد ممن يكتبون عنا، بشكل خاطئ، ليروا بأنفسهم، عبر الحوار المباشر، والرؤية المماثلة، أنهم محتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم فيما وصلهم عنا.

أما الصديق محمود الطلب، فيبدو يائساً فيما يتعلق بما يجب أن يقوم به «هيكل» من دور واجب فى هذا الاتجاه، وكيف أنه كان مدعواً، وقت إحراق مزرعته على يد الإخوان، إلى أن يكشفهم أمام العالم، كما لم يكشفهم أحد من قبل، لولا أنه، فى ظن الصديق، قد تقاعس وقتها دون مبرر، وكذلك خذلنا الدكتور زويل فى مواقف مماثلة.

وكل ما أرجوه أن يخيب الأستاذ هيكل، والدكتور زويل ظن الصديق العزيز، وظن غيره، وأن يفعلا شيئاً مع تلك الصحيفة خصوصاً، ومع إعلامهم هناك عموماً، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك، وإذا كان الأستاذ هيكل قد فضل ألا يتحدث عن مزرعته وقت حرقها، لأنها تخصه، ولأنه لا يريد الحديث عنها، كما فهمت من يومها، لأسباب خاصة جداً، فلا عذر هذه المرة له، ولا لزويل، ولا لغيرهما، ممن يستطيعون أن يسعفوا بلدهم، ثم لدواعٍ غير مفهومة يتخاذلون!