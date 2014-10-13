اختفاء طائرة عسكرية تركية بعد إقلاعها من مطار” إزميت ” الحربي

اختفت طائرة مروحية عسكرية تركية، اليوم الأحد، بعد أن أقلعت من مطار إزميت الحربي للقيام بجولة روتينية إلى محافظة قونيا، فيما تم إطلاق عمليات البحث والإنقاذ للعثور عليها.

وذكرت الفضائيات الإخبارية التركية، اليوم، أن المروحية، من طراز سكورسكي، أقلعت من مطار جنجيز طوبل في مدينة إزميت بقيادة القاعدة الجوية متوجهة إلى قونيا، إلا أنها اختفت من على شاشات الرادارات العسكرية.

وذكر صحيفتا” سوزجو “و”زمان” على موقعهما الإلكتروني أن مسؤولين عسكريين أكدوا صحة أنباء اختفاء الطائرة، وأعربوا عن آملهم أن تكون الطائرة قد تمكنت من الهبوط في موقع آمن.

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