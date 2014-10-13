ما هو مصير الموسم الثالث من "The Voice "؟

أعلنت شركة "تالبا" العالمية للإنتاج عن إطلاق "تالبا الشرق الأوسط" والتي ستضم ضمن مجموعة برامجها الموسم الثالت من برنامج "The Voice" بنسخته العربية، كأول عمل إنتاجي لـ" تالبا الشرق الأوسط" لصالح محطّة MBC، فضلاً عن مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية وبرامج تلفزيون الواقع.

وقد عيّنت "تالبا" المنتج المخضرم زياد كبّي لتولّي إدارة شركتها الجديدة والذي سيكون مقرها في مدينة دبي، بمنصب رئيس تنفيذي بإشراف مدير عام شركة "تالبا" العالمية "مارتين ميجس"، ويأتي ذلك بالتزامن مع توليه مهام رئيس مجلس إدارة شركة "ماكسيموم ميديا Maximum Media"، علماً أنّ خبرة زياد كبّي الواسعة تشمل إنتاج النسخ العربية لبرامج عالميّة على غرار "The Voice"، و"هبة رجل الغراب"، وسيتكوم "الباب في الباب".

وفي معرض الإعلان عن الشركة الجديدة، أشار مدير "تالبا" مارتين ميجس إلى أنّ منطقة العالم العربي تتقدّم بشكل سريع في مجالي التكنولوجيا والصناعة، مضيفاً أن انتشار 350 مليون نسمة في هذه المنطقة الواسعة التي تشمل بلدان عدّة، يجعلها غنيّة بالفرص، كما عبّر عن سعادته بانضمام السيد كبّي إلى فريق عمله، مشيراً إلى خبرته الواسعة مع كلّ محطات البثّ التلفزيوني في المنطقة وإلى اطّلاعه الكامل على كتالوغ "تالبا".

وأعلن كبّي في هذا السياق: "أصبح بإمكاننا الآن أنّ نقدّم لمحطات البثّ العربية مواد كثيرة، بخبرات محلية وبإدارة نموذجية من "تالبا"، لابتكار برامج تلفزيونية مميّزة للجمهور العربي أينما كان".

وكانت شركة "تالبا" ومقرها الرئيس في هولندا قد أطلقت في العام 2012 "تالبا ميديا الولايات المتحدة" لتصبح بذلك "تالبا الشرق الأوسط" هي الشركة الثانية التابعة للشركة الأم، والتي ستقوم بتقديم خدماتها للدول الناطقة باللغة العربية وبتسويق برامجها المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى إنتاج نسخ عربية من برامج "تالبا".

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