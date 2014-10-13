تكريم أبطال حرب أكتوبر بحضور نجوم الفن

يمت احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر في قصر ثقافة الإسماعيلية، كانت من تنظيم د.إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، وبالتّعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات المحافظة من رجال الشرطة والقوّات المسلحة.

أما الفنانيين الذين حضروا فهم: الفنانة سمية الخشاب، والفنانة القديرة سميرة صدقي، والمطرب سامح يسري. وشهد الحفل الذي قدّمه الإعلامي طارق علام، العديد من الفقرات الفنية تعبيراً عن هذا الانتصار العظيم منها فقرة للمطرب سامح يسري.

وتأتي هذه الاحتفالية برعاية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، والاتحاد العام للمنتجين العرب، ضمن عشرات الفعاليات والمبادرات التّي يقدّمها الاتحاد العام للمنتجين العرب بصحبة عدد من الفنانين والإعلاميين من أجل التّفاعل مع المجتمع المدني، وذلك بمناسبة مرور 41 عاماً على انتصار أكتوبر وحفر قناة السويس الجديدة.

كما شهد الحفل الإعلان عن حملة "خلي بالك .. على بلادك "، فضلاً عن تقديم سفراء الحملة: الفنانة سمية الخشاب، والإعلامي طارق علام، وعفاف شعيب، فيما قدّم اتّحاد المنتجين العرب درع الوفاء والتّقدير إجلالاً وتقديراً وتثميناً للدور البطولي الذي قام به الأبطال في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973 .