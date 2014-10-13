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جو رعد يمثّل الشرق الأوسط في مسابقة لمزينين الشعر في لندن

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جو رعد يمثّل الشرق الأوسط في مسابقة لمزينين الشعر في لندن جو رعد يمثّل الشرق الأوسط في مسابقة لمزينين الشعر في لندن

الإثنين 13-10-2014 11:24

بيروت – سيدتي نت

بدعوة من شركة "Sanrizz" ، يتواجد مُزين الشّعر اللبناني جو رعد في لندن للمشاركة في "Hair Alternative Show"، إذ اختير جو المزين العربي الوحيد ولاأول مره بتاريخ هذا الحدث، من بين 500 مزين قدموا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه المنافسة، وتقوم بعدها اللجنة باختيار 33 مزين.
ويعود ريع هذا الحفل الذي سيقام في ألبرت هول في لندن، إلى جمعية تعنى بمرض سرطان الأطفال.
وبدأت اليوم التّحضيرات منذ الصّباح الباكر، للمهرجان الذي بدأ في تمام السابعة مساءاً.
وأعرب جو عن فخره بأنة سوف يمثّل الوطن العربي وبالأخص بلده لبنان، لأنها المرة الأولى التّي يشارك فيها مزين عربي في عرض كهذا، وأوضح جو أنّ ريع الحدث سوف يعود لشركة دواء تقوم باختراع علاج لمرض سرطان الأطفال، والتي بات بحوزتها لغاية اليوم ثمانية ملايين باوند، كاشفاً أنّ الأطفال المرضى بالسرطان سيصعدون إلى المسرح مع المزينين للمشاركة بهذا الحفل.
كما وجّه جو رسالة من هناك قائلاً: "أنا من لبنان من الشرق الأوسط وكلكم تعلمون أن الشرق الأوسط يمر حالياً بظروف صعبة، ونواجه الكثير من المشاكل والحروب، لكن نحن شعب مسالم نحن شعب يحبّ السلام نحن شعب معروف بحبنا للعطاء، نحن نحب الجمال والفن وأكبر دليل أنني اليوم أقف إلى جانبكم لأمثل العالم العربي ولبنان، ولنقدم الفنّ بعالم الشَعر وأنا أشكر كل سيدة لبنانية وعربية آمنت بي، ووفقت بجانبي وأوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم".

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سيدتي