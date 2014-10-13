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بالصور: انتهاء تصوير مسلسل حصاد الزمن وإطلاق عمل لبناني سوري جديد

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بالصور: انتهاء تصوير مسلسل حصاد الزمن وإطلاق عمل لبناني سوري جديد بالصور: انتهاء تصوير مسلسل حصاد الزمن وإطلاق عمل لبناني سوري جديد

الإثنين 13-10-2014 11:51

انتهت في الإمارات أمس السبت، عمليات تصوير مسلسل "حصاد الزمن" للمخرج ضيف الحارثي، والذي تُشرف على عملياته الإنتاجية في دولة الإمارات شركة المهرة للإنتاج الفني.
وأعلن المخرج الحارثي أن المسلسل سيكون متاحاً خلال شهر أو أكثر على الفضائيات، لافتاً إلى أنّ التّجربة كانت غنية ومثمرة.
وأكد أنّ الأمور تتجه حالياً نحو القيام بعمليات المونتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الحارثي إلى أنّه سعيد بتفاصيل العمل والمناخ الذي رافقه ضمن عمليات التّصوير إن كان في دولة الإمارات أو في لبنان، إضافة إلى تعاونه مع شركة المهرة الذي وصفه بالمهم، وأشاد بالسيناريو واعتبره ملفت للنظر.
ومن جهته، عبّر مدير شركة المهرة السّيد عاصم العوا عن سعادته للتعاون مع الحارثي، وأشار إلى أن هذا المشروع هو الرابع لشركته في الإمارات.
وأعرب العوا عن ثقته بنجاح حصاد الزمن في تحقيق الأهداف الأخلاقية والإنسانية التي أُنتج من أجلها.
كما كشف عن مسلسل ضخم سوري لبناني مشترك يتم التّحضير له سيصور في الإمارات ولبنان قريباً، وهو مسلسل اجتماعي سيعرض في شهر رمضان من العام المقبل وسيعقد لأجله مؤتمر صحفي يتم فيه الإعلان عن كل شيء متعلق به.

يبقى أنّ نشير إلى أن "حصاد الزمن" مسلسل يتناول البيئة الخليجية وتحديداً في فترة مهمة تاريخياً تقع بين أواخر الثمانينات والمرحلة الحالية، ويركّز فيه المخرج على القيم والأخلاق والمُثل الإنسانية من خلال طرح مشكلات اجتماعية يواجهها المواطن الخليجي عامة والسعودي خاصّة، مع طرح العديد من الأفكار لمعالجة ما أمكن من تلك الإشكالات.

ويضم المسلسل نجوم خليجيين من أكثر من بلد عربي، فضلاً عن عدد من نجوم الدراما السورية، ليكون أول مسلسل يضم نجوماً من سورية والسعودية والكويت معاً.

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سيدتي

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