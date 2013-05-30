فودة: عدد الموقعين لـ"تمرد" فاق ما حصل عليه "مرسي" في الجولة الأولى من الانتخابات

كتب : محمد عاشور منذ 7 دقائق

استضاف الإعلامي يسري فودة في برنامجه "آخر كلام"، عدد من الأعضاء المؤسسين لحركة "تمرد"، بعدما أعلنوا عن جمعهم لسبعة ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وقال فودة، إن هناك أكثر من 7 ملايين مصريا يتمردون على الرئيس محمد مرسي، بعد شهر واحد، منذ انطلاق حملة "تمرد"، وهذا العدد أكثر مما حصل عليه الدكتور محمد مرسي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

واستعان فودة بعرض جزء من حديث سابق للرئيس محمد مرسي، أثناء فترة الترشح للانتخابات وهو يقول: "الشعب المصري واع، سيثور على أي رئيس لا يحترم الدستور والقانون، أنا عايز الشعب يثور ضدي لو محترمش الدستور والقانون"، وعلق فودة: "إذن نحن متفقون".