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فوز عبد المحسن سلامة وعبد الرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة “الأهرام”

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فوز عبد المحسن سلامة وعبد الرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة “الأهرام” فوز عبد المحسن سلامة وعبد الرؤوف خليفة بعضوية مجلس إدارة “الأهرام”

مؤسسة الأهرام – ارشيفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مؤسسة “الأهرام” والتابعة للمجلس الأعلى للصحافة فوز عبد المحسن سلامة بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمرة الثالثة على التوالي، فيما فاز عبد الرؤوف خليفة بالمقعد الثاني. 

وحصل سلامة على 536 صوت ليحتفظ بمقعده للمرة الثالثة على التوالي، وكان عبد المحسن سلامة قد فاز بعضوية مجلس إدارة الأهرام لأول مرة في انتخابات 2005 واحتفظ بمقعده في الدورة الثانية خلال انتخابات 2009، فيما حصل عبدالرؤوف خليفة على 314 صوت.

ومن المنتظر أن يتواصل فرز الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية لمؤسسة “الأهرام” حتى ساعة متأخرة الليلة.

أ ش أ

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