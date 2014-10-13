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الرئيس التنفيذي لموقع “تويتر” يرد على تهديد تنظيم “داعش”

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الرئيس التنفيذي لموقع “تويتر” يرد على تهديد تنظيم “داعش” الرئيس التنفيذي لموقع “تويتر” يرد على تهديد تنظيم “داعش”

قال المدير العام لموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “ديك كاستولو”، أن متشددين من تنظيم “الدولة الإسلامية” هددوه بالقتل لإغلاق حسابات الجهاديين في الشبكة الاجتماعية، ووصف “كاستولو” الحادث بأنه غير سار.

قال “كاستولو” أن متشددين من تنظيم “الدولة الإسلامية” هددوه بالقتل لإغلاق حسابات الجهاديين في الشبكة الاجتماعية، ووفقًا لمدير تويتر، إن إدارة الموقع كانت قد قررت إغلاق الحسابات بعد العثور على تسجيلات تدعو للقتل والتطرف، وأضاف، بمجرد أننا بدأنا بإغلاق الحسابات بدأ الجهاديون خلال الشبكات الاجتماعية يدعون إلى قتل موظفي الشركة.

وأضاف “كاستولو”، أن التهديدات بقتل الموظفين بدأت تنهال علينا منذ أوائل أكتوبر، وهذا شيء غير سار على الإطلاق، فيما كتبت صحيفة “الإندبندنت”.

واعترف كاستولو أنه اليوم من الصعب جدًا افتتاح اجتماعية متوازنة ترضي كل مستخدم، ولكن “تويتر” لا تخطط لتكون صوت لتنظيم” الدولة الإسلامية “وتعتبر أنه من الضروري منع محاولات مثل هذه الدعوات.

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