“سوهاج” تستعين بملابس “الأوقاف” لإتمام عرض مسرحى لدعم صندوق تحيا مصر‎

شهد ديوان عام محافظة سوهاج، ​اليوم الأحد، حالة من الارتباك، عقب اكتشاف​ أن​ فرقة العرض المسرحى المدعوة للمحافظة لتقديم عرض مسرحى بأستاد سوهاج الرياضى فى إطار احتفالية بالتنسيق مابين محافظة سوهاج وأعضاء اتحاد جمعيات الكتاب والأدباء، والتى تقام، مساء غد الاثنين، تحت عنوان “مصر بخير شعب أصيل”.

وذلك لدعم صندوق تحيا مصر لم تحضر معها ملابس العرض المسرحى الأمر الذى أدي إلي الاستعانة بقفطان وعمة​ وزى​ فضيلة الشيخ محمد الصعيدى وكيل وزارة الاوقاف الاسبق والاستعانة بملابس احد القساوسة ​من​مطرانية سوهاج.

فيما وفرت مديرية الثقافة للفرقة ملابس الفلاحة والنوبى وعدد من ملابس شخصيات اخرى سوف ي​ت​م الاستعانة بها خلال الاحتفالية.

الجدير بالذكر ان المحافظة، كانت قد دعت الفنان​ة شيرين، وأحمد ماهر، وإيمان إمام، والمخرج محمد مكي للمشاركة فى احياء تلك الاحتفالية.