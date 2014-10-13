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“سوهاج” تستعين بملابس “الأوقاف” لإتمام عرض مسرحى لدعم صندوق تحيا مصر‎

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“سوهاج” تستعين بملابس “الأوقاف” لإتمام عرض مسرحى لدعم صندوق تحيا مصر‎ “سوهاج” تستعين بملابس “الأوقاف” لإتمام عرض مسرحى لدعم صندوق تحيا مصر‎

شهد ديوان عام محافظة سوهاج، ​اليوم الأحد، حالة من الارتباك، عقب اكتشاف​ أن​ فرقة العرض المسرحى المدعوة للمحافظة لتقديم عرض مسرحى بأستاد سوهاج الرياضى فى إطار احتفالية بالتنسيق مابين محافظة سوهاج وأعضاء اتحاد جمعيات الكتاب والأدباء، والتى تقام، مساء غد الاثنين، تحت عنوان “ بخير شعب أصيل”.

وذلك لدعم صندوق تحيا مصر لم تحضر معها ملابس العرض المسرحى الأمر الذى أدي إلي الاستعانة بقفطان وعمة​ وزى​ فضيلة الشيخ محمد الصعيدى وكيل وزارة الاوقاف الاسبق والاستعانة بملابس احد القساوسة ​من​مطرانية سوهاج.

فيما وفرت مديرية الثقافة للفرقة ملابس الفلاحة والنوبى وعدد من ملابس شخصيات اخرى سوف ي​ت​م الاستعانة بها خلال الاحتفالية.

الجدير بالذكر ان المحافظة، كانت قد دعت الفنان​ة ، وأحمد ماهر، وإيمان إمام، والمخرج محمد مكي للمشاركة فى احياء تلك الاحتفالية.

 

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