جنايات المنيا تنظر أولي جلسات محاكمة 22 محامياً الأربعاء المقبل

تنظر محكمة جنايات المنيا، الأربعاء المقبل، أولي جلسات محاكمة 22 محامياً لإتهامهم بمحاولة إقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي.

وكان المستشار محمود سلامه عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، قد أحال الجناية رقم 2865 لسنة 2014 جنايات مركز مطاي والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، وتضمن قرار الإحالة أن عدد 22 محامياً، حاولوا بالقوة إحتلال قاعة محكمة جنح مطاي، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من الدخول لإتمام إنعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحدد، لنظر القضايا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وعقد مجلس نقابة المحامين بالمنيا، إجتماعاً بحضور طارق فوده نقيب المحامين، لمناقشة الأزمة، حيث وافق المجلس على إمتناع جميع المحامين عن إتخاذ أية إجراءات تصعيدية حرصاً على المحامين أصحاب المشكلة، وذلك حتى صدور قرارات أخرى، بالتنسيق مع النقيب العام سامح عاشور.

وطالب المجلس جميع المحاميين مراعاة وإحترام كافة أصول ومبادئ مهنه المحاماة ومنصة القضاة، وعدم التجاوز لأى سب​ب​.

> وحدد المجلس يوم الثلاثاء المقبل، لبدء أعمال هيئه الدفاع والتنسيق بينها، مع إمتناع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين مخالفة ما إنتهى إلية المجلس من قرارات وفى حاله حدوث إى مخالفة سوف يتمإاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة إذا إقتضى الأمر.

> كما قرر المجلس أن يكون نقيب المحامين بالمنيا، هو رئيس هيئة الدفاع وهو المفوض وحده فى إدارة الجلسة وكافة الأمور المتعلقة بالقضية ومخاطبه المنصة حال حدوث أى لغط حسماً لأى تصرفات وعلى جميع الأعضاء معاونته فى ذلك، كما قرر المجلس مخاطبة النقيب العام لتشكيل هيئة دفاع بمعرفته من الزملاء أصحاب الخبرة والكفاءة نيابة عن جموع محامين الجمهورية بإسم النقابة العامة.

وأعلن المجلس، أن حضور جلسة المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجارى سيقتصر على نقيب المحامين بالمنيا وأعضاء النقابة الفرعية فقط ، وذلك نظراً لأنه سوف يتم تأجيل القضية، وذلك لعدم إكتمال الدائرة ولمنح الفرصة لهيئة الدفاع للإستعداد على أن تخطر هيئة الدفاع المشكلة، وتدعى من النقيب لإجتماع سوف يتم تحديده بعد الجلسة القادمة، لبحث كافة أوجه الدفاع والتنسيق بين الهيئة فى القضية.