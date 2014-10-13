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الإسماعيلي: نتعرض لمؤامرة هدفها هدم النادي

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الإسماعيلي: نتعرض لمؤامرة هدفها هدم النادي الإسماعيلي: نتعرض لمؤامرة هدفها هدم النادي

قال محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه يتعرض لمؤامرة هدفها هدم كيان النادي واهتزاز صورة الدراويش في كل مكان.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "ما يحدث من أزمات متلاحقة في كل مكان يدفعني إلى التأكيد على وجود تربص من قبل البعض للإسماعيلي".

ودلل أبو السعود على كلامه بالإشارة إلى كمية القضايا والمطالبات التي خرجت في وقت واحد رغم وجودها لمدار سنوات في الأدراج، وكأن هناك من قام بإحيائها.

وأوضح "هناك مشجع رفع دعوة قضائية ضد الإسماعيلي في 2002 بسبب تعرضه للإصابة داخل النادي، وقضت له المحكمة بالحصول على 25 ألف جنيه في 2004، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن".

وأضاف "هل يعقل أن تخرج كل المطالبات لدى الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم من لاعبين ومدربين في وقت واحد وبهذا الشكل؟".

وأكد إنه سوف يقدم تقريرا إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز لما وصلت له أحوال النادي لإخلاء ذمة مجلس الإدارة الحالي.

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