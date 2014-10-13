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بالفيديو – أخيرا.. دييجو كوستا يسجل مع إسبانيا

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بالفيديو – أخيرا.. دييجو كوستا يسجل مع إسبانيا بالفيديو – أخيرا.. دييجو كوستا يسجل مع إسبانيا

لوكسمبورج، (إفي): سجل دييجو كوستا الأحد في مباراة منتخب إسبانيا ضد لوكسمبورج بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2016 التي ستقام بفرنسا، أول هدف له بقميص لاروخا، الذي لعب له قبل هدفه 514 دقيقة في إجمالي سبع مباريات.

ونجح كوستا (26 عاما) في تسجيل هدفه الأول له والثالث لإسبانيا في مرمى لوكسمبورج (ق69) بعدما استقبل تسديدة من زميله مارك بارترا داخل المنطقة ليتسلمها ويسددها بقوة في شباك أصحاب الأرض.

واستقبل اللاعب من أصول برازيلية التهنئة من قبل زملائه، لكنه لم يحتفل بشكل قوي نظرا لكونه هدفه هو الثالث لإسبانيا.

ويعد كوستا أكثر لاعب رأس حربة يتأخر في التسجيل لصالح إسبانيا، ويأتي خلفه داني جويزا (301 دقيقة) وكيكو (260 دقيقة).

واستبدل مدرب إسبانيا، فيسنتي ديل بوسكي، كوستا (ق82) ليحل رودريجو بدلا منه، وذلك بعد كسره لعنة الصيام عن التهديف دوليا.

لمشاهدة الهدف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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