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إكرامي: الشناوي أفضل صفقة للزمالك

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إكرامي: الشناوي أفضل صفقة للزمالك إكرامي: الشناوي أفضل صفقة للزمالك

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب أن أحمد الشناوي هو أفضل صفقة أبرمها الزمالك هذا الموسم.

وكان الزمالك تعاقد مع 19 لاعبًا، بينهم الشناوي الذي لعب للزمالك لأول مرة معارًا منذ عامين من المصري البورسعيدي.

وأشاد إكرامي بحارس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، قائلاً: "حارس صغير السن، ولديه إمكانات متميزة للغاية".

ووجه حارس الأهلي رسالة للشناوي: "احذر المدح السلبي عبر وسائل الإعلام، لأن مشوارك لا يزال في بدايته، وستخطأ كثيرًا، لكنك ستحقق نجاحات في النهاية".

ويتنافس شريف إكرامي مع أحمد الشناوي على حراسة مرمى في الفترة الأخيرة.

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فيديو اليوم السابع

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