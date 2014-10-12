ظهور إصابة جديدة بـ«إيبولا» في الولايات المتحدة

أكدت تقارير طبية، الأحد، إصابة عامل بالرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بعد انتقال فيروس «إيبولا» إليه عن طريق مواطن ليبيري يدعى إريك توماس دنكان، توفي، الجمعة، بسبب إصابته بهذا الفيروس.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، أن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على عامل بمستشفى دالاس جاءت إيجابية عقب وفاة المواطن الليبيري إريك توماس في نفس المستشفى.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية في ولاية تكساس، في بيان، أن العامل أصيب بحمى منخفضة الحرارة، الجمعة، وتم عزله وأحيل إلى الفحص.

وقال مفوض الصحة في ولاية تكساس، ديفيد ليكي: «توقعنا إصابة أخرى ومازلنا على استعداد لمثل هذه الاحتمالية، نحن نعمل على توسيع فريقنا في ولاية دالاس، ونعمل بحرص شديد لمنع انتشار الفيروس».