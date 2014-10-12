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حملة شعبية لتشجيع الهجرة من إسرائيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

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حملة شعبية لتشجيع الهجرة من إسرائيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية حملة شعبية لتشجيع الهجرة من إسرائيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

كشف تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار»، الأحد، أن الدعوة إلى حملة هجرة عكسية من إسرائيل إلى الخارج، ستلقى زخما، خلال الفترة القريبة المقبلة، بسبب التراجع الاقتصادي الكبير، وارتفاع الأسعار، الذي يعانى منه الإسرائيليون.

وقال المركز، في تقرير، إن «الإسرائيليين انضموا إلى الشعوب التي تعيش، أو يعيش قسم منها، في فقر وضائقة اقتصادية، وخوف من نزاعات مسلحة، وإن هذا قد يلجئهم إلى الهجرة من أوطانهم، سعيا وراء حياة أفضل وأكثر أماناً».

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الإسرائيليين، قاموا بإطلاق حملة بعنوان «النازحين إلى برلين»، والتي تشجع على الهجرة إلى ألمانيا، بحثاً عن حياة اقتصادية أفضل، مع تصاعد مؤشرات غلاء المعيشة في إسرائيل.

وكشف تقرير صادر، في يوليو الماضي، أن نسبة التضخم داخل اسرائيل، ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 7.1٪، فيما كانت الزيادة في السلع الغذائية خلال تلك الفترة، بنسبة أكبر بلغت 13.5٪.

وذكر التقرير، أن أحد أسباب تأسيس حملة «النازحين إلى برلين» هو اقتصادي واجتماعي، أما السبب الثاني فيتعلق بالأمن الشخصي للمواطنين والمخاوف من الحروب والصراعات المتكررة، التي تشهدها إسرائيل مثل العدوان الأخير على غزة، وحرب لبنان الثانية، والانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث دارت هذه الصراعات للمرة الأولى داخل الجبهة الإسرائيلية.

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