بالفيديو – الزمالك يُقدم نفسه لباتشيكو بهدفين في شبيبة القبائل

فاز الزمالك على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 2-1 وديا على ملعب استاد الدفاع الجوي، تحت أنظار مدربه البرتغالي الجديد جيمي باتشيكو.

وحضر باتشيكو المباراة من مدرجات ملعب الدفاع الجوي، للتعرف على الفريق الأبيض.

واعتمد الزمالك على تشكيل غلب عليه البدلاء، في ظل انضمام لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر الذي يستعد لمواجهة بتسوانا يوم 15 أكتوبر.

سجل هدفي الزمالك باسم مرسي في الدقيقة 63، وأحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 85.

فيما سجل هدف الشبيبة الوحيد يوغرطة حمرون في الدقيقة 76.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولعب الشبيبة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، بعد طرد يسلي كامل بسبب تطاوله على الحكم إبراهيم نور الدين.

نجح باسم مرسي في اقتناص هدف التقدم للزمالك بطريقة مثيرة للجدل، بعدما خطف الكرة من بين يدي نبيل مازاري حارس الفريق الجزائري.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين الهدف للزمالك، رغم اعتراضات لاعبي شبيبة القبائل.

ولكن يوغرطة حمرون نجح في إدراك التعادل سريعا لشبيبة القبائل، بعدما هز شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 76.

واقتنص أحمد عيد عبد الملك الفوز للزمالك بهدف من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 85.

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