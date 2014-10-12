محلب: إقرار قانون الاستثمار الموحد قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري

صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن قانون الاستثمار الموحد سيتم إقراره قبل وقت كاف من عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري مطلع العام القادم.

وأوضح محلب – في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم عقب اجتماع اللجنة العامة للجنة الإصلاح التشريعي – أنه تم إتخاذ خطوات جيدة فيما يتعلق بقانون تفضيل المنتج المصري، مشيرًا إلى أن الهدف الذي تركز عليه اللجنة هو خلق مناخ استثماري جاذب وتنقية قانون الاستثمار واستخدام المنتج المصري في الصناعة.

ولفت محلب إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة العقبات التي تعوق الاستثمار في مصر، وهناك توجه نحو تيسيير موضوع الشباك الواحد واحترام العقود، إلى جانب وجود آليات لحل النزاعات الاستثمارية واستغلال الموارد في مصر لإنجاح الاستثمار.

أ ش أ