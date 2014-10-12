سقوط أسطورة «فالكون» وشغب طلاب الإخوان وسيلفى الطلاب.. حصيلة أول يوم جامعة

كتب- طارق سمير وثروت الدمينى شركة فالكون.. عرفت بقدرتها على التأمين والحفاظ على أى روح تكلف بحميتها، مثلما حدث مع مرشحى رئاسة الجمهورية السابقين، من بينهم أحمد شفيق والرئيس عبد الفتاح السيسى، ونتيجة لسمعتهم الطيبة فى التأمين والحراسات الخاصة، كلفوا بحماية 12 جامعة بمصر، من بينها القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر، وفى الأيام الأولى بالجامعات، نرصد إليكم أغرب ما شهدت الجامعات فى ظل تأمين “فالكون”. سقوط أسطورة فالكون

البداية عند اسحاب أفراد الأمن التابعين لشركة فالكون للحراسات من أمام عدد من الجامعات من بينها جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، ذلك هروبًا من الاشتباكات العنيفة مع طلاب الإخوان.

وحطم الطلاب، البوابات التي جهزتها الشركة على مداخل ومخارج الجامعات، واختفى أفراد فالكون، وبدأت قوات الأمن في التدخل لإطلاق الغاز المسيل للدموع على الطلاب، ولم يترك عناصر فالكون خلفهم سوى بنطلون “جنز” ليعلنوا عن سقوط أسطورتهم التي اشتهرت بحماية كبار الشخصيات العامة والمؤسسات.

وأدى انسحاب عناصر فالكون، إلى أن يدلي بعض رؤساء الجامعات أنهم لم يتعاقدوا مع شركات خاصة وأكتفوا بعناصر الأمن الإداري متمنيين تعاون الطلاب معهم في الحفاظ على الأمن.

وفاة دكتورة بضغط الدم

توفيت دكتورة جامعية، أثناء تواجدها داخل قسم المكتبات بكلية الاداب بجامعة المنوفية بشبين الكوم، عقب إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية في أول أيام الدارسة بالجامعة.

و فوجى عدد من الأساتذة بقسم المكتبات بكلية الاداب، باغماء الدكتورة نجلاء خليل الدكتورة بالقسم أثناء تواجدها داخل قاعة القسم بالكلية فى فترة الراحة بين المحاضرات .

15 غرزة لطالب بجامعة المنصورة

شهدت محافظة جامعة المنصورة، إصابة طالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة، بآلة حادة أثناء مرور تظاهرة لطلاب الإخوان، ونقل على إثرها إلي مستشفى الطوارىء، لإسعافه، وتبين من التقرير الطبى للمستشفى إجراء 15 غرزة بالساعد الأيسر.

ووكان سبب إصابة الطالب، تظاهرة لطلاب الإخوان أعلنوا عنها على صفحات التواصل الإجتماعى وقاموا بإشعال الشماريخ والألعاب النارية واستخدموا الطبل أثناء التظاهرة، مرددين هتافات معادية ضد الشرطة والجيش ونظام الحكم الحالى.

السيلفى يخطف الطلاب

فى ظل الصراع الدائر بين قوات الشرطة، وطلاب الإخوان للسيطرة على الموقف الأمني داخل الجامعات، شهدت العديد من الكليات موجة من التقاط الطلاب الجدد الصور السيلفى على أسوار الكليات، ومن بين هذة الجامعات، القاهرة وعين شمس وحلوان والسويس.