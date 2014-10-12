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ننشر أسماء المصابين فى انفجار استراحة رئيس مدينة بلبيس بالشرقية

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ننشر أسماء المصابين فى انفجار استراحة رئيس مدينة بلبيس بالشرقية ننشر أسماء المصابين فى انفجار استراحة رئيس مدينة بلبيس بالشرقية

ارشيفية

ننشر أسماء المصابين من عمال النظافة، إثر إنفجار عبوة ناسفة بجوار استراحة رئيس مدينة بلبيس، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لإجراء الإسعافات اللازمة . 

والمصابون هم، ” الصادق حسن يوسف” 28 سنة مقيم تل رزون مصاب بجروح بالقدم اليمني و”عبد الله سعيد عبد العاطي” 34 سنة ومقيم ميت حمل جروح مصاب بالقدم اليمني واليد اليسري ,و” وائل رمضان محمد “38 سنة مقيم سندنهور مصابا بجرح بالكتف الايمن و”عبد النبي سالم محمد” 50 سنة أولاد سيف مصاب جرح بالقدم اليمني واليسري و”السيد عوض السيد” 49 سنة ومقيم ميت حبيب مصابا جرح بالقدم وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام .

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، قد تلقي اخطار من االعقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى بفرقة جنوب الشرقية، عن قيام مجهولون بزرع عبوة بدائية داخل صندوق قمامة بجوار استراحة المهندس محمد الزنفلي رئيس مجلس مدينة بلبيس ،وأسفرت عن إصابة 5 من عمال النظافة أثناء قيامهم بتجميع القمامة من الصندوق الكائن بجوار بالاستراحة .

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