كورتوا يدافع عن طبيبة تشيلسي بعد إصابته في الرأس

دافع البلجيكي اليافع ثيبوت كورتوا حارس تشيلسي عن الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي بعد واقعة إصابته في الرأس خلال لقاء أرسنال.

كورتوا أصيب في رأسه خلال فوز تشيلسي على أرسنال بهدفين.

لم يخرج كورتوا مباشرة، بل استمر في أرض الملعب بعد الواقعة، ثم ظهر أنه ليس في حال صحية جيدة، فخرج مستبدلا ودخل في مكانه بتر تشك.

تمت مهاجمة طبيبة الفريق بسبب عدم استبدال كورتوا مباشرة بعد الإصابة، ما قد يعد تهديدا للاعب على المستوى الطبي.

لكن كورتوا رد "طبيبة الفريق تصرفت بشكل جيد على ما أعتقد".

وتابع الحارس البلجيكي "سألتني الطبيبة عددا من الأسئلة، أجبت فورا.. لم أكن أشعر بمتاعب".

وأضاف "لكن بعد دقائق بدأت أشعر بأن نظري ليس جيدا، لم أكن أرى بشكل جيد، أذني كذلك تأثرت وكنت أشعر كأن الدماء ستسيل منها فطلبت الخروج".

وأردف "كل الإجراءات بعد المباراة تمت بشكل سليم، خاصة وأني شعرت ببعض المتاعب والدوران.. والأشعة أثبتت أني في حال طيبة".