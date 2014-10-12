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توني كروس: المباريات كثيرة بشكل مرهق

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توني كروس: المباريات كثيرة بشكل مرهق توني كروس: المباريات كثيرة بشكل مرهق

يؤمن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا أن اللاعبين الدوليين في العالم يعانون بشكل كبير من تلاحق المباريات.

ويلعب كروس مع منتخب ألمانيا هذا الاسبوع في التصفيات المرشحة لأمم أوروبا التي تقام في فرنسا بعد سنتين.

وقال كروس: "المباريات كثيرة بشكل مرهق، خاصة بالنسبة للاعبين الدوليين".

وتابع "نلعب مباراة بعد كل يومين.. رحلات طويلة، وتدريبات قوية.. الأمر مرهق وهذا رأيي، اللاعبون الدوليون يحتاجون لفترات راحة أكبر".

وتطرق كروس إلى انتقاله في الصيف الماضي إلى ريال مدريد، وأفصح "مستمتع للغاية بالأجواء هناك".

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