"الشبكة المصرية" تنظم احتفالية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

تنظم الشبكة المصرية لمكافحة التدخين والاتحاد النوعي لمكافحة أمراض الرئة اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وتقوم الشبكة في هذا العام بإطلاق حملة "لك دور" بالتعاون مع الوزارات المعنية، والهيئات الدولية والمنظمات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام، وذلك لنشر ثقافة مكافحة التدخين وتطبيق السياسات المختلفة لحماية المدخن، والمدخن السلبي من خطر الموت والمرض والإدمان بسبب التدخين.

وتعلن الشبكة في خلال الاحتفال، أرقام ودراسات وإحصائيات جديدة في مصر مع عرض فيلم وثائقي انتجته الشبكة، يتناول حجم المشكلة في مصر لأول مرة بالصوت والصورة من داخل المستشفيات ومراكز الأورام ويتضمن اعترافات على لسان المرضى عن حجم معاناتهم وتأكيدات من الأطباء عن حجم المشكلة وأثرها الضار على صحة الفرد واقتصاد المجتمع مع عرض قصص ناجحة في عدد من دول المنطقة.