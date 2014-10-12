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إكرامي عن منافسة الشناوي: انتهى زمن ' النفسنة '

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إكرامي عن منافسة الشناوي: انتهى زمن ' النفسنة ' إكرامي عن منافسة الشناوي: انتهى زمن ' النفسنة '

"انتهى زمن النفسنة"، بتلك الجملة شدد شريف إكرامي حارس الأهلي على قوة علاقته بأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، والتنافس الشديد بينهما على حماية عرين منتخب .

وقال إكرامي: "الشناوي أخ صغير، وحارس مبشر، وعلاقتي به ممتازة للغاية، وتواصلنا قبل مباراة القمة الأخيرة في كأس السوبر، للتنسيق حول لون الزي الذي سنرتديه في اللقاء".

وأضاف في حوار عبر قناة "CBC TWO": "انتهى زمن النفسنة، لقد كنت الحارس الرابع للمنتخب في ظل وجود أحمد الشناوي".

وأوضح إكرامي: "منذ تولي بوب برادلي المسؤولية، كان الحضري الحارس الأول، يليه عبد الواحد السيد، ثم أحمد الشناوي".

وأتم حارس الأهلي: "إصابة عبد الواحد في الركبة، جعلتني الحارس الثالث، وبعد منافسة ثلاثة أشهر، أصبحت الحارس الأول للمنتخب".

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