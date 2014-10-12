رونالدو: ركبتي جيدة.. واللعب بدون رؤوس حربة مثالي

باريس، (إفي): طمأن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجماهير على ركبته اليسرى بعد استبداله أمس السبت في مباراة فرنسا الودية التي انتهت بفوز الديوك 2-1، نافيا في نفس الوقت وجود أي دور له في رحيل المدرب السابق للفريق باولو بينتو.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي بباريس: "بخصوص ركبتي، ما حدث كان أمرا طبيعيا، بعد بذل أي مجهود يستحسن استخدام الثلج، إنه أمر عادي للغاية".

وشهد المؤتمر لحظات من التوتر حيث نفى اللاعب ما تردد عن وجود دور له في رحيل بينتو، فضلا عن رفضه الرد على سؤال لمراسلي جريدة (كورييو دا مانيا) البرتغالية.

وكانت هذه الصحيفة نشرت أن نجم ريال مدريد الإسباني طالب زميليه في المنتخب تياجو مينديش وريكاردو كارفاليو بالاعتذار علانية عن التصرفات التي صدرت منهما بحق الفريق وأدت لابتعادهما خلال الفترة الماضية.

وصرح كريستيانو ردا على سؤال من مراسلي الجريدة "لن أجيب، إنه أمر لا يستحق العناء".

وأضاف اللاعب "على حد علمي، رئيس الاتحاد كان المسؤول عن قرارات الـ11 عاما الماضية في المنتخب، لم يوجد أي لاعب أو مجموعة أثرت في أي قرار".

واعتبر رونالدو من ناحية أخرى أن خطة 4-4-2 دون وجود رأس حربة صريح التي يتبعها مدرب الفريق الجديد فرناندو سانتوس بمثابة "النظام الأمثل"، للاعبي البرتغال، موضحا أنه لا يحب اللعب كرأس حربة صريح ولكن اذا تطلب الأمر ذلك فإنه سيقدم عليه.

وأكمل اللاعب "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين والجميع في حالة اتحاد تام ويتحلون بالثقة، نحن نسير على الطريق الصحيح، الأيام الماضية كانت ايجابية للغاية".