أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: ركبتي جيدة.. واللعب بدون رؤوس حربة مثالي

Google+ Print
رونالدو: ركبتي جيدة.. واللعب بدون رؤوس حربة مثالي رونالدو: ركبتي جيدة.. واللعب بدون رؤوس حربة مثالي

باريس، (إفي): طمأن قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجماهير على ركبته اليسرى بعد استبداله أمس السبت في مباراة فرنسا الودية التي انتهت بفوز الديوك 2-1، نافيا في نفس الوقت وجود أي دور له في رحيل المدرب السابق للفريق باولو بينتو.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي بباريس: "بخصوص ركبتي، ما حدث كان أمرا طبيعيا، بعد بذل أي مجهود يستحسن استخدام الثلج، إنه أمر عادي للغاية".

وشهد المؤتمر لحظات من التوتر حيث نفى اللاعب ما تردد عن وجود دور له في رحيل بينتو، فضلا عن رفضه الرد على سؤال لمراسلي جريدة (كورييو دا مانيا) البرتغالية.

وكانت هذه الصحيفة نشرت أن نجم ريال مدريد الإسباني طالب زميليه في المنتخب تياجو مينديش وريكاردو كارفاليو بالاعتذار علانية عن التصرفات التي صدرت منهما بحق الفريق وأدت لابتعادهما خلال الفترة الماضية.

وصرح كريستيانو ردا على سؤال من مراسلي الجريدة "لن أجيب، إنه أمر لا يستحق العناء".

وأضاف اللاعب "على حد علمي، رئيس الاتحاد كان المسؤول عن قرارات الـ11 عاما الماضية في المنتخب، لم يوجد أي لاعب أو مجموعة أثرت في أي قرار".

واعتبر رونالدو من ناحية أخرى أن خطة 4-4-2 دون وجود رأس حربة صريح التي يتبعها مدرب الفريق الجديد فرناندو سانتوس بمثابة "النظام الأمثل"، للاعبي البرتغال، موضحا أنه لا يحب اللعب كرأس حربة صريح ولكن اذا تطلب الأمر ذلك فإنه سيقدم عليه.

وأكمل اللاعب "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين والجميع في حالة اتحاد تام ويتحلون بالثقة، نحن نسير على الطريق الصحيح، الأيام الماضية كانت ايجابية للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب