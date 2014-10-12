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“اتفرج على صور حلوة” .. شعار أحد متاجر مصر القديمة لإسعاد المواطنين

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“اتفرج على صور حلوة” .. شعار أحد متاجر مصر القديمة لإسعاد المواطنين “اتفرج على صور حلوة” .. شعار أحد متاجر مصر القديمة لإسعاد المواطنين

أحد متاجر القديمة

كتبت- مارينا ميلاد:

وسط الأماكن الأثرية فى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة .. تجد أغانى أم كلثوم تنبعث من أرجاء أحد المحال، الذى تغطى جميع واجهاته صورًا فوتوغرافية قديمة لمناظر طبيعية، معالم سياحية، فنانين، وأفيشات أفلام .. متجر كتب وصور قرر صاحبه أن يسعد المواطنين بعمله من خلال مشاهدة “صور حلوة” .

منطقة مصر القديمة وما تضمه من أماكن أثرية و ثقافية السبب فى اختيار سيد معتمد هذا المجال للعمل به:”قررت اشتغل فى المهنة دى من سنتين بسبب المنطقة اللى شفت إن ينقصها جنب الأماكن الدينية والأثرية، وجود مكان يفكر الناس بالفن القديم سواء أغانى أو أفلام أو فنانين، كمان يفرجهم على صور للمناظر والمعالم المصرية، لأن كل ده يعتبر تاريخ مصر.”

“من حقك تتفرج على صور حلوة” ..هوالشعار الذى رفعه “معتمد”، وجعله يذهب صباح كل يوم إلى منطقة الزمالك قاصداً أحد معامل التصوير لجلب صور قديمة ومتنوعة إلى متجره، ليقوم بتغليفها وجعلها جاهزة للعرض والبيع :”معايا كاتلوج فيه كل الصوراللى موجودة بأرقام معينة، عشان لما اروح المعمل اطلب الصورة اللى أنا عايز اشتريها برقمها اللى موجود فى الكاتلوج”، موضحاً أنه لم يقوم بتغيير الصور، التى يعرضها لأنه يعتبرها الأفضل، كما إنها الأكثر مبيعاً.

يؤكد “معتمد” أن هناك إقبال على شراء الصور من المصريين و الأجانب خاصة إنها غير مُكلفة :”الأسعار تتراوح بين 50 أو 75 جنية بحسب مقاس الصورة، وده يعتبر سعر رمزى، لأن هدفى مش مكسب على قد أن الناس تبقى مبسوطة باللى بقدمه.”

لم تقتصر محتويات المتجر على الصور فقط، لكنها شملت الكتب التاريخية، إلى جانب اسطوانات للأغانى والموسيقى القديمة، وعروض الرقص الشرقى و البالية، ليأخذك فور دخوله فى رحلة فنية عبر الزمن تعود فيها أكثر من 90 عامًا إلى الوراء، حيث يرى صاحبه أن الفن خُلق لكى يعيش و نتذكره دائماً حسبما يقول.

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