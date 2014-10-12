عمرو مصطفى يرد على إتهامة بتشوية الفن المصرى فى برنامج”الحكم”غدا

يرد الملحن عمرو مصطفى على إتها مه بتشوية الفن فى مصر خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى ،وذلك فى حلقة غدا الأثنين 13 أكتوبرمن برنامج “الحُكْم”،والذى يذاع فى العاشرة مسائا على”MBC مصر”.

ويعلن مصطفى في البرنامج آراء جديدة سيراها البعض مثيرة للجدل، إضافة إلى المجاهرة برأيه عن الفن وأهله، وكلامه عن نظرية مفادها أن “الفن هو السبب في إفساد مصر”. وماذا عن اتهامه بتشويه الفن وأكثر، وكيف يجيب على هذه المسألة، ويرد على هجوم الملحن المصري محمد رحيم عليه، بسبب لحن أغنية “بشرة خير” للفنان حسين الجسمي؟

ويكشف عمرو عن الملحن الذي سيعترف بتفوّقه عليه، ويسلم له الموقع الأول في الشرق الأوسط عموماً؟ وكيف يقيّم تجربته كمطرب، هو الذي انقطع عن الغناء قبل نحو ثلاث سنوات؟ وماذا عن علاقته الفنية حالياً بالمطربة شيرين عبد الوهاب؟ وبعد المرحلة الذهبية برفقة المطرب عمرو دياب، كيف يصف علاقته به اليوم؟ وما هي الحالة التي ستدفعه للطلب من “الهضبة” بأن يجدد العمل معه؟

ويجيب على سؤال الكيلاني “من يدعم عمرو مصطفى؟”. ويرد على اتهام بعض النجوم له، بأنه مصاب بعقدة الاضطهاد. فهل يستغل الفرصة ليفتح النار على من هاجمه، أم يلجأ إلى المهادنة والاستعطاف؟

ويشن عمرو مصطفى أعنف هجوم في ختام الحلقة. فمن سيوجه له اتهاماً بتخريب البلاد، وتشويه رموزها؟